В Ярославле заключили под стражу подростка за нападение на 13-летнюю девочку

Фрунзенский районный суд Ярославля 19 марта заключил под стражу 16-летнего подростка, напавшего на 13-летнюю девочку и пытавшегося ее изнасиловать, сообщили в пресс-службе областного суда. Под арестом он пробудет до 15 мая.

Арестованный обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле 16 марта по факту нападения педофила на 13-летнюю девочку возбудили уголовное дело. Нападение произошло в подъезде многоэтажного жилого дома во Фрунзенском районе Ярославля. Неизвестный человек нанес удар по голове девочке, после чего пытался ее изнасиловать. Вечером 18 марта, подозреваемый, 16-летний местный житель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дарья Сабаева