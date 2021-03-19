Ульяновская компания «Сеть» получила самый крупный штраф за нарушения требований муниципального контракта

Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области через районный суд потребовала оштрафовать ульяновскую компанию «Сеть» (ООО), нарушившую условия муниципального контракта.

Контракт на сумму 253 млн руб. на строительство в рамках нацпроекта «Образование» школы в поселке Тереньга был заключен в августе 2019 года. Однако прокурорская проверка показала, что ООО «Сеть» к определенному дополнительным соглашением к договору сроку (20 декабря 2020 года) свои обязательства не выполнило, строительно-монтажные работы не были завершены. «В результате значительная просрочка в исполнении обязательств повлекла невозможность своевременной организации образовательного процесса», – отмечает областная прокуратура в официальном сообщении.

В этой связи районный прокурор в отношении ООО «Сеть» и его директора дела об административном правонарушении по факту бездействия, повлекшего неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для муниципальных нужд с причинением существенного вреда (ч.7 ст.7.32 КоАП РФ).

В минувший четверг решением районного суда на основании постановлений прокуратуры компания «Сеть» оштрафована на 23 млн руб., а руководитель подвергнут штрафу в размере более 1,1 млн рублей, отмечают в надзорном ведомстве.

Как пояснил “Ъ” старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, «это самый крупный штраф за всю историю региона в данной сфере».

Строительная компания «Сеть» создана в 2013 году, владельцем и гендиректором компании является Сергей Федоров, неоднократно участвовала в торгах на получения муниципальных и государственных контрактов, с 2016 по 2018 год сумма государственных и муниципальных контрактов составляла более 225 млн руб., выручка по итогам 2019 года составила 450 млн руб.

В 2020 году по требованию прокуратуры эта же компания была вынуждена вернуть 1,2 млн руб. ульяновскому МБУ «Стройзаказчик» незаконное допсоглашение к муниципальному контракту.

Андрей Васильев, Ульяновск