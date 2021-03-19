В Краснодаре снесли трехэтажный самострой площадью 300 кв. м

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Трехэтажное здание, признанное судом самостроем, снесли в Прикубанском округе Краснодара, сообщает пресс-служба мэрии. Незаконный объект капитального строительства площадью около 300 кв.м располагался на улице Западной.

«Здание возвели без разрешения на строительство, с грубым нарушением градостроительных норм», - уточняется в сообщении администрации.

С исковым заявлением в суд обратилось управление муниципального контроля администрации Краснодара. В 2017 году суд признал строение незаконно возведенным и вынес решение о сносе. Однако собственники не выполнили решение суда. Кроме того, они сумели зарегистрироваться в здании, которое не являлось по закону жилым домом. Администрация через суд добилась аннулирования регистрации. В итоге строение снесли, а собственника оштрафовали за длительное неисполнение судебного постановления на 2 тыс. руб. за каждый день просрочки. Средства в пользу городского бюджета уже взыскали.

Как писал “Ъ-Кубань”, силами администрации Краснодара в Прикубанском округе города был снесен крупный самострой. Его выявили еще в 2016 году. По информации ГУ ФССП по Краснодарскому краю, застройщик начал возводить трехсекционный многоквартирный жилой дом на земельном участке по улице Степной, 11 в поселке Индустриальном. Приблизительная площадь застройки составила 891 кв. м, ориентировочная площадь дома - 370 кв. м.

Наталья Решетняк