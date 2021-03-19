Сменился руководитель ПКГУП «Теплоэнерго»

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ПКГУП «Теплоэнерго» Тимур Филимонов покидает должность по собственному желанию. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ. Временно исполняющим обязанности генерального директора компании назначена Яна Кузнецова.

Господин Филлимонов рассказал «Новому компаньону», что решил покинуть должность так как выполнил поставленные перед ним задачи. «При назначении передо мной поставили основные задачи — формирование команды и формулирование путей решения основных проблем этой непростой реформы. Они в целом выполнены», — пояснил Тимур Филимонов. Он добавил, что планирует вернуться в бизнес.

По информации источников, близких к правительству, сегодня было принято еще одно кадровое решение. Пост замиминистра ЖКХ покинул Иван Денисов.

Учредитель ООО ТД «Экобэст» Тимур Филимонов приступил к руководству региональным оператором по работе с ТКО - ПКГУП «Теплоэнерго» с 24 марта прошлого года.