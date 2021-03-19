Компания Aston Martin анонсировал новую модификацию купе Vantage, премьера которой состоится весной 2021 года.

Судя по тизеру, опубликованному на официальной странице британского автопроизводителя в Twitter, новинка получит новые колесные диски и более агрессивный кузовной обвес. В салоне, вероятно, появятся новые руль и сиденья, а также спортивные акценты в оформлении

Никакой информации о технических характеристиках модели нет, но, как ожидается, спорткар станет мощнее, обзаведется доработанной коробкой передач, тормозами и подвеской.

Ожидается, что новая модификация Aston Martin Vantage будет приурочена к дебюту заводской гоночной команды Aston Martin Cognizant Formula One Team в чемпионате Формула-1 — в 2021 году бренд будет представлен в серии впервые с 1960 году. Кроме того, в новом сезоне Aston Martin станет поставлять организаторам чемпионата мира официальные автомобили: купе Vantage станет машиной безопасности, а кроссовер DBX — медицинской машиной.

Напомним, последней на сегодняшний день спецверсией купе Aston Martin Vantage стало представленное весной 2019 года исполнение AMR с 510-сильным двигателем и 7-ступенчатой механической коробкой передач. Премьера новой модификации состоится 22 марта 2021 года.