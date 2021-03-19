Ярославская спортсменка победила на первенстве мира по фристайлу

19-летняя спортсменка из Ярославля Анастасия Прыткова стала победительницей юниорского первенства мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Долгожданная победа! Думаю, самая крупная моя победа. Первый прыжок получился очень хорошо, я очень довольна, баллы были очень высокие. А второй прыжок немножко не удался, скорости были поменьше, но все равно нормально»,— цитирует пресс-служба слова спортсменки.

В пресс-службе отметили, что ярославская фристайлистка уже третий год выступает за сборную России. На ее счету девять наград, полученных на всероссийских и международных соревнованиях.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 22-летний спортсмен из Ярославля Максим Буров одержал победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». По итогам пяти из шести возможных этапов Кубка мира по фристайлу Максим Буров набрал 526 баллов. Ярославский спортсмен уже во второй раз завоевывает малый хрустальный глобус.

Дарья Сабаева