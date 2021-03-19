Ярославская спортсменка победила на первенстве мира по фристайлу

19-летняя спортсменка из Ярославля Анастасия Прыткова стала победительницей юниорского первенства мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Долгожданная победа! Думаю, самая крупная моя победа. Первый прыжок получился очень хорошо, я очень довольна, баллы были очень высокие. А второй прыжок немножко не удался, скорости были поменьше, но все равно нормально»,— цитирует пресс-служба слова спортсменки.
В пресс-службе отметили, что ярославская фристайлистка уже третий год выступает за сборную России. На ее счету девять наград, полученных на всероссийских и международных соревнованиях.
Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 22-летний спортсмен из Ярославля Максим Буров одержал победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». По итогам пяти из шести возможных этапов Кубка мира по фристайлу Максим Буров набрал 526 баллов. Ярославский спортсмен уже во второй раз завоевывает малый хрустальный глобус.