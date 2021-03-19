Новая Audi A3 появится в России с единственным мотором

Компания Audi привезет новое поколение модели A3 на российский рынок в единственной модификации.

В России покупателям будут доступны как седан Audi A3 Saloon, так и 5-дверный хэтчбек Audi A3 Sportback, но с единственным силовым агрегатом. Оба автомобиля получат только 150-сильный 1,4-литровый бензиновый турбомотор, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод.

Варианты оснащения и стоимость автомобилей для российского рынка будут названы в апреле, а продажи новых Audi A3 Saloon и Audi A3 Sportback в России стартуют в мае 2021 года.

Напомним, премьера нового хэтчбека Audi A3 Sportback состоялась в марте 2020 года, а седан Audi A3 Saloon был представлен в апреле прошлого года.