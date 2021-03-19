В Екатеринбурге выявили шесть «резиновых» частных домов с 532 жильцами

МУП «Спецавтобаза» выявило в Екатеринбурге шесть частных домов, в которых прописаны 532 человека, сообщила пресс-служба предприятия. Общая задолженность за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по этим домам составляет 1 млн руб.

По данным предприятия, самый крупный долг зафиксирован в доме на ул. Танкистов, где проживают 187 человек. Жильцы дома задолжали 333 тыс. руб. В другом доме на ул. Торфорезов долг составил 325 тыс. руб. В доме прописаны 144 человека.

«Плата за обращение с ТКО начисляется исходя из количества проживающих. В "резиновых" домах и квартирах собственники делают фиктивную регистрацию за деньги и не задумываются о том, как это будет отражено в квитанциях. Региональный оператор не может определить точное количество жильцов и начислить плату по факту проживания»,— рассказал коммерческий директор «Спецавтобазы» Виктор Малютин.

Михаил Мананников