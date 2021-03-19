В Волгограде планируется построить новый ФОК к концу 2021 года

В Дзержинском районе Волгограда возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на единовременное пребывание более 200 человек. Полностью закончить весь комплекс общестроительных и отделочных работ планируется в декабре 2021 года. Об этом сообщили в правительстве области.

Спортивный объект строится в рамках регионального и одноименного федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В облправительстве отметили, что в 2021 году также будут построены новые площадки ГТО в Ольховском, Октябрьском районах области и в Волгограде, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Суровикинском районе, продолжится возведение нового футбольного манежа на стадионе имени Логинова в Волжском, бассейна в Калаче-на-Дону и др.

Мария Шахрай