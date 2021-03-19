В Горячем Ключе экс-участковый пойдет под суд за взятку в 100 тысяч рублей

В Горячем Ключе завершено расследование уголовного дела против бывшего участкового уполномоченного полиции городского отдела МВД. Его обвиняют в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в январе 2020 года экс-полицейский проводил проверку по факту драки, в результате которой потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. Участковый знал, что повреждения нанес военнослужащий, в связи с чем необходимо было передать информацию в военный следственный отдел Следственного комитета РФ. Но вместо этого потребовал с отца военного взятку в размере 250 тыс. руб., пообещав взамен не передавать материал проверки в органы СК России. Далее участковый снизил сумму взятки до 100 тыс. руб. Отец военного согласился и передал участковому деньги. Кроме того, обвиняемый предоставил оперативному дежурному недостоверные сведения о том, что он якобы передал данное сообщение в органы Следком.

Однако преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки. В результате и участковый, и военнослужащий были привлечены к уголовной ответственности.

Как писал “Ъ-Кубань”, следователи Усть-Лабинского района краевого СКР расследуют уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции районного ОМВД, который обвиняется в получении взятки совершенном с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, в рамках расследования дела о взяточничестве следователь установил факт превышения полицейским должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Наталья Решетняк