Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда предлагают в ресторанах «Белуга», I Like Wine, Levantine, «Кафе Пушкинъ», Semifredo и Butler.

В московских ресторанах наступил период Великого поста, а это значит, что лучшие шефы до 1 мая будут придумывать самые изощренные и необычные блюда в стиле ЗОЖ, на которые невозможно не обратить внимание любому, кто интересуется гастрономией. В этом году на первых позициях оказались полба и баклажан, причем в самых неожиданных и ярких интерпретациях.

Баклажан с щавелем и соусом из шпината и молочного улуна готовит Евгений Викентьев в «Белуге». Зеленый карри с баклажаном и тайским рисом подается в обоих ресторанах I Like Wine. Ресторан Levantine предлагает целое баклажановое меню: салат из волокон печеного баклажана с киноа и бакинскими помидорами, крем-суп из артишоков с кнелями из баклажанов, горячие баклажаны в кисло-сладком соусе, а под конец десерт из баклажана, темного шоколада, вишни и перца чили, в точности повторяющий форму овоща.

С полбой еще интереснее. В «Кафе Пушкинъ» полба подается с ростками салатов, в Semifredo шеф-повар Лука Вердолини крутит из полбы безглютеновые биолингвини и подает их с крем-соусом из капусты романеско, брокколи и миндаля. Кстати, там же стоит обратить внимание на равиоли с белыми грибами, которые подаются с кремом из картофеля и консоме из органической белой гречки. Шеф Butler Джузеппе Дави тоже делает из полбы лингвини и подает их в соусе из печеных томатов черри с розмарином и чесноком. В его постном арсенале также мийфей из свеклы с фенхелем, овощными инвольтини и томатным майонезом.