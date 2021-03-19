Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, чем известна молодой галерист Илона Кесаева, в чем уникальность проекта Dream Catchers и чьи работы представлены в новом пространстве.

Не так давно в Москве открылось новое выставочное пространство — в Сити, в башне «Меркурий». На двух этажах сразу, на втором и сороковом, молодой коллекционер и галерист Илона Кесаева сначала показала ретроспективу Олега и Ольги Татаринцевых, а сейчас открыла проект Dream Catchers, что на русский организаторы перевели так: «Следуя мечте».

Вот, что сказала мне Илона: «На втором этаже представлена коллекция мамы, которую она собирала достаточно много лет. Она выдержанная, с определенным направлением. И здесь, конечно же, собраны все наши лучшие концептуальные художники, и тут самым главным, наверное, является идея истории России. А на сороковом этаже работы, которые собирал мой супруг Вячеслав, они более инвестиционные. Он изучал рынок, понимал, какие стоит купить, чтобы продать как-то с определенной выгодой. И там, конечно, знаковые работы поп-арта, именно модерн-арта».

Стелла Кесаева, мама Илоны, — человек в отечественном собирательстве известный. Сначала была галерея «Стелла Кей», затем Stella Art Foundation, было комиссарство национального Павильона России на трех подряд Венецианских биеннале. Она всегда собирала и показывала «московских концептуалистов». От Кабаковых и Комара с Меламидом, Бахчаняна и Елагиной-Макаревича до Гутова, Звездочетова, Скерсиса — самых разных.

Всего второй этаж башни принял 87 работ; как говорят экспозиционеры, они просто вынуждены были применить «ковровую развеску», то есть увесить стены снизу доверху, иначе бы все не уместилось. Поэтому и этикетаж выглядит необычно: все работы под номерами, а названия и авторы — на большом раскладном лифлете. Зато, как верно говорит Илона, здесь вся история отечественного концептуализма и вообще вся наша история.

Вячеслав Пивоваров, супруг Илоны, собирал свою коллекцию, скорее, с холодной головой, как инвестиционный материал, изучив тренды, цены. Отсюда и безошибочно популярные авторы — Ричард Принс, Джордж Кондо, Энди Уорхол, Дэмиен Херст. Зато часть работ куплены Пивоваровым с прицелом на скорый рост популярности авторов. Это интереснейший автор Ханс Хартунг, до сих не слишком популярный у коллекционеров. Полотна это немецкого парижанина можно назвать психоделическим неоэкспрессионизмом, можно ташизмом. И это протеже Херста Хелен Бирд с ее порно-эротическими яркими холстами.