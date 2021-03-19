В Ярославле ожидается кратковременное похолодание до минус 10 градусов

В Ярославле и области 20 и 21 марта ожидается кратковременное похолодание с температурой воздуха в ночные часы до минус 10 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). В сообщении отмечается, что днем температура воздуха будет на уровне плюс 1-3 градусов, местами до плюс пяти градусов.

«В дневные часы воздух будет прогреваться местами до плюс пяти градусов. Возможен умеренный мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица»,— цитирует ТАСС сообщение ЦГМС.

Такая погода прогнозируется в предстоящие выходные в большинстве регионов Центральной России. По данным Гидрометцентра, после 21 марта к Центру России приблизится теплый Скандинавский циклон. В связи с этим прогнозируется повышение температуры воздуха.

Антон Антонов