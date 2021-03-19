Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 38,1 млрд руб. за 2020 год по результатам МСФО

12M 2020, млрд руб. 12M 2019,млрд руб. 12M 2020/ 12M 2019, изменение % 4кв. 2020,млрд руб. 4кв. 2019,млрд руб. 3кв. 2020,млрд руб. 4кв. 2020/ 4кв. 2019, изменение % 4кв. 2020/ 3кв. 2020, изменение % Чистый процентный доход 61.5 57.5 7.0% 15.6 15.5 15.4 0.4% 1.4% Чистый комиссионный доход 22.6 21.3 6.0% 7.5 6.6 5.6/td> 13.4% 34.1% Торговый результат 10.0 9.7 3.6% 1.6 1.6 2.5 -1.9% -38.5% Расходы на создание резервов* -9.6 -3.9 145.6% -1.4 -1.5 -2.5 -8.5% -44.3% Операционные расходы -37.6 -36.2 3.7% -11.5 -10.5 -8.8 8.9% 30.6% Прибыль до налогообложения 48.3 48.3 -0.1% 12.7 10.9 11.7 16.7% 8.9% Чистая прибыль 38.1 37.6 1.2% 10.1 9.0 9.2 11.9% 9.8% Чистая процентная маржа 4.9% 5.2% -26 б.п. 4.8% 5.5% 5.0% -69 б.п. -17 б.п. Чистая процентная маржа** 4.7% 4.9% -17 б.п 4.6% 5.2% 4.8% -61 б.п -17 б.п. Стоимость риска 1.2% 0.5% 64 б.п. 0.7% 0.8% 1.2% -11 б.п. -52 б.п. Соотношение расходов и доходов 39.5% 40.5% -92 б.п. 45.2% 43.9% 37.6% 129 б.п. 762 б.п. Соотношение расходов и доходов** 37.8% 38.2% -37 б.п. 43.6% 41.9% 35.7% 170 б.п. 787 б.п ROE до налогообложения 27.4% 30.0% -255 б.п. 30.5% 24.6% 27.9% 587 б.п. 260 б.п. ROE после налогообложения 21.7% 23.4% -170 б.п. 22.3% 20.9% 19.2% 140 б.п. 308 б.п. * Резерв под обесценение кредитов, средств в других банках и денежных средств и их эквивалентов ** Скорректировано на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы