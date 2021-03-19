Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 38,1 млрд руб. за 2020 год по результатам МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2020 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
- Рекордно высокая прибыль. Чистая прибыль выросла на 1,2% г/г и достигла 38,1 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года, что является рекордным показателем для банка
- Рентабельность капитала составила более 20% как за весь 2020 год, так и за четвертый квартал. Рентабельность капитала (ROE) составила 21,7% за 12 месяцев 2020 г. и 22,3% за 4кв. 2020 г.
- Улучшение операционной эффективности. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,8% за весь 2020 год, что является самым низким показателем с 2016 года
- Двузначный рост крупных корпоративных кредитов. Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 6,0% г/г за счет роста портфеля кредитов, выданным крупным корпоративным заемщикам (+10,3% г/г) и ипотечного кредитования (+8,4% г/г), которое было поддержано государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка
- Значительное увеличение объема розничных текущих счетов. Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 58,2% г/г и 8,7% кв/кв и теперь составляет более 50% от общего объема средств клиентов
Обзор основных финансовых показателей:
Отчёт о прибылях и убытках
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