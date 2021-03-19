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Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 38,1 млрд руб. за 2020 год по результатам МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2020 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.


  • Рекордно высокая прибыль. Чистая прибыль выросла на 1,2% г/г и достигла 38,1 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года, что является рекордным показателем для банка
  • Рентабельность капитала составила более 20% как за весь 2020 год, так и за четвертый квартал. Рентабельность капитала (ROE) составила 21,7% за 12 месяцев 2020 г. и 22,3% за 4кв. 2020 г.
  • Улучшение операционной эффективности. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,8% за весь 2020 год, что является самым низким показателем с 2016 года
  • Двузначный рост крупных корпоративных кредитов. Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 6,0% г/г за счет роста портфеля кредитов, выданным крупным корпоративным заемщикам (+10,3% г/г) и ипотечного кредитования (+8,4% г/г), которое было поддержано государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка
  • Значительное увеличение объема розничных текущих счетов. Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 58,2% г/г и 8,7% кв/кв и теперь составляет более 50% от общего объема средств клиентов

Обзор основных финансовых показателей:


Отчёт о прибылях и убытках

12M 2020, млрд руб. 12M 2019,млрд руб. 12M 2020/ 12M 2019, изменение % 4кв. 2020,млрд руб. 4кв. 2019,млрд руб. 3кв. 2020,млрд руб. 4кв. 2020/ 4кв. 2019, изменение % 4кв. 2020/ 3кв. 2020, изменение %
Чистый процентный доход 61.5 57.5 7.0% 15.6 15.5 15.4 0.4% 1.4%
Чистый комиссионный доход 22.6 21.3 6.0% 7.5 6.6 5.6/td> 13.4% 34.1%
Торговый результат 10.0 9.7 3.6% 1.6 1.6 2.5 -1.9% -38.5%
Расходы на создание резервов* -9.6 -3.9 145.6% -1.4 -1.5 -2.5 -8.5% -44.3%
Операционные расходы -37.6 -36.2 3.7% -11.5 -10.5 -8.8 8.9% 30.6%
Прибыль до налогообложения 48.3 48.3 -0.1% 12.7 10.9 11.7 16.7% 8.9%
Чистая прибыль 38.1 37.6 1.2% 10.1 9.0 9.2 11.9% 9.8%
Чистая процентная маржа 4.9% 5.2% -26 б.п. 4.8% 5.5% 5.0% -69 б.п. -17 б.п.
Чистая процентная маржа** 4.7% 4.9% -17 б.п 4.6% 5.2% 4.8% -61 б.п -17 б.п.
Стоимость риска 1.2% 0.5% 64 б.п. 0.7% 0.8% 1.2% -11 б.п. -52 б.п.
Соотношение расходов и доходов 39.5% 40.5% -92 б.п. 45.2% 43.9% 37.6% 129 б.п. 762 б.п.
Соотношение расходов и доходов** 37.8% 38.2% -37 б.п. 43.6% 41.9% 35.7% 170 б.п. 787 б.п
ROE до налогообложения 27.4% 30.0% -255 б.п. 30.5% 24.6% 27.9% 587 б.п. 260 б.п.
ROE после налогообложения 21.7% 23.4% -170 б.п. 22.3% 20.9% 19.2% 140 б.п. 308 б.п.
* Резерв под обесценение кредитов, средств в других банках и денежных средств и их эквивалентов
** Скорректировано на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы
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Чистая прибыль банка за 2020 год составила 38,1 млрд руб. (рост на 1,2% по сравнению с 2019 годом), что является рекордным показателем для Райффайзенбанка. В четвертом квартале банк заработал 10,1 млрд руб. (+11,9% г/г и + 9,8% кв/кв).

Рентабельность капитала (ROE) после уплаты налогов составила 21,7% за весь 2020 год (снижение на 170 б.п. г/г) и 22,3% за четвертый квартал (рост на 140 б.п. г/г и рост на 309 б.п. кв/кв). Квартальное улучшение ROE было обусловлено ростом прибыли на 10% благодаря существенному росту комиссионных доходов и более низкой стоимости риска.

Чистый процентный доход вырос на 7,0% г/г за 2020 год и составил 61,5 млрд руб. Годовой рост был обусловлен снижением расходов по процентным и валютным свопам, а также снижением расходов на срочные депозиты. В 4кв. 2020 г. чистый процентный доход составил 15,6 млрд руб., что на 0,4% превышает показатель предыдущего года и на 1,4% значение за предыдущий квартал.

Чистая процентная маржа составила 4,9% в 2020 году по сравнению с 5,2% в 2019 году из-за того, что доходность активов сократилась примерно на 270 б.п. г/г, в то время как стоимость фондирования снизилась в меньшей степени – на 240 б.п. г/г. С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,7% в 2020 году по сравнению с 4,9% в 2019 году. В 4кв. 2020 чистая процентная маржа составила 4,8% (4,6% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ), по сравнению с 5,0% в 3кв. 2020 (4,8% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ), главным образом из-за давления на доходность кредитов.

Чистый комиссионный доход вырос на 6,0% г/г в 2020 году. В 4кв. 2020 г. комиссионные доходы выросли на 34% кв/кв, прежде всего за счет комиссий по операциям с пластиковыми картами (+50% кв/кв). Рост за 4 кв. 2020 года в годовом выражении составил 13%, хотя некоторые ограничения, связанные с пандемией, еще действовали.

Торговый результат 1 за 12 месяцев 2020 года составил 10,0 млрд руб., что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В 4кв. 2020 г. торговый результат составил 1,6 млрд руб.

Расходы на создание резервов составили 9,6 млрд рублей и 1,4 млрд рублей за 12 месяцев 2020 г. и 4кв. 2020 г. соответственно. Стоимость риска (CoR) составила 1,2% в 2020 году, что, хотя и превышает уровень 2019 года (0,5%), но все еще близко к среднему значению за 10 лет (около 1%). В 4кв. 2020 г. стоимость риска снизилась на 52 б.п. кв/кв на фоне снижения отчислений в резервы в розничном сегменте и составила 0,65%, что является самым низким квартальным результатом со 2кв. 2019 г.

Операционные расходы выросли на 3,7% г/г за 12 месяцев 2020 года. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,8% по состоянию на 2020 г., что является самым низким показателем с 2016 г. В 4кв. 2020 г. отношение операционных расходов к доходам составило 43,6% (с поправкой на отчисления в ФОСВ), так как совокупные расходы выросли более чем на 30% кв/кв, в основном за счет расходов, несвязанных с персоналом, в частности расходов на маркетинг и рекламу, а также на ИТ-услуги. Расходы на персонал выросли на 18% кв/кв, при это рост за год составил лишь 1,3%.

Отчет о финансовом положении

4кв. 2020, млрд руб. 4кв. 2019, млрд руб. 3кв. 2020, млрд руб. 4кв. 2020/ 4кв. 2019, изменение % 4кв. 2020/ 3кв. 2020, изменение %
Активы 1 449 1 274 1 422 13.8% 1.9%
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: 850 802 848 6.0% 0.3%
крупному бизнесу 427 387 432 10.3% -1.2%
розничным клиентам 320 311 316 2.9% 1.3%
среднему бизнесу 75 77 72 -2.9% 4.1%
малому и микро бизнесу 29 27 28 5.4% 3.7%
Средства клиентов: 1 130 955 1 103 18.3% 2.5%
розничные депозиты 636 481 597 32.3% 6.6%
корпоративные депозиты* 494 474 506 4.1% -2.3%
Собственный капитал 175 177 186 -0.9% -5.8%
Соотношение кредитов и депозитов 73.3% 82.4% 75.0% -909 б.п. -167 б.п.
Доля обесцененных кредитов 3.5% 2.4% 3.3% 108 б.п. 22 б.п.
Резервы, % от кредитов до начисления резервов 2.6% 1.9% 2.5% 67 б.п. 10 б.п.
Доля покрытия обесцененных кредитов 74.6% 80.0% 76.3% -549 б.п. -177 б.п.
*Включая государственные и общественные организации

Совокупные активы выросли на 13,8% г/г и 1,9% кв/кв по состоянию на конец 2020 года. Двузначный рост активов в годовом исчислении был обусловлен ростом денежных средств и их эквивалентов, в частности увеличением краткосрочных размещений в других банках. В результате этого, доля ликвидных активов выросла до 39% в 4кв. 2020 г. с 37% в 3кв. 2020 г. и 34% в 4кв. 2019 г.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 6,0% г/г и 0,3% кв/кв и составил 850,5 млрд рублей. Положительная динамика связана с кредитами крупным корпорациям (+10,3% г/г) и ипотечными кредитами (+8,4% г/г), которые были поддержаны государственной программой субсидирования и собственным механизмом рефинансирования банка. Прочие розничные кредиты снизились на 1,8% г/г преимущественно из-за более строгих стандартов выдачи кредитов, введенных банком. Стоит отметить, что прочие розничные кредиты демонстрировали положительную динамику на квартальной основе.

Доля обесцененных кредитов составила 3,5% по состоянию на конец 2020 года, увеличившись на 108 б.п. г/г и на 22 б.п. кв/кв. Рост доли обесцененных кредитов обусловлен розничным необеспеченным сегментом, в то время как показатели в других сегментах оставались стабильными.

Средства клиентов выросли на 18,3% г/г и на 2,5% кв/кв и составили 1 130 млрд руб. Рост был обусловлен розничными текущими счетами (+58,2% г/г и +8,7% кв/кв), которые на текущий момент составляют более 50% от общего объема средств клиентов.

Соотношение кредитов и депозитов на 31.12.2020 составило 73,3% по сравнению с 82,4% на конец 4кв. 2019 г. и 75,0% на конец 3кв. 2020 г.

Собственный капитал достиг 175,1 млрд рублей по состоянию на 31.12.2020, снизившись на 0,9% г/г и 5,8% кв/кв, поскольку банк выплатил 19,0 млрд рублей и 20,8 млрд рублей дивидендов в сентябре и декабре соответственно.

Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.22 по состоянию на 1 января 2021 года составили 11,7% и 12,5% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 16,1% (при нормативном минимуме 11,5%*).

1 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа, доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

2 по Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ

* - минимальные требования к нормативам достаточности капитала для СЗКО

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов более чем в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

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