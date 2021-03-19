В Курганской области будут судить группу нелегальных финансистов

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По версии следствия, злоумышленники создали несколько юридических лиц, на счета которых переводили средства от заказчиков. Затем фигуранты предоставляли в банки поддельные платежные поручения о якобы совершенных сделках и операциях. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения. Их доход от незаконных финансовых операций составил более 34,5 млн руб.

Против участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 172 («Незаконная банковская деятельность») и 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»). В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела с обвинительным заключением переданы в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.