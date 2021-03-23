За отчетный период

Оправдание доверия

Уже в мае этого года начнутся продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport, российская премьера которого состоялась в Москве 2 марта. Ведущим вечера стал российский журналист, телеведущий и путешественник Андрей Понкратов, который и представил новинку журналистам и корпоративным клиентам марки. Конечно, всем не терпелось в первую очередь узнать цену: всего обновленная модель будет представлена в шести различных комплектациях по цене от 2 879 000 рублей. «Мы очень рады представить новый Pajero Sport, самый мощный автомобиль в модельном ряду Mitsubishi, – подчеркнул в своем обращении к гостям вечера Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор „ММС Рус". – Pajero Sport является одним из наших флагманов в России, его продажи приближаются к 100 тысячам, начиная с 1998 года. Эта цифра говорит о признании и любви покупателей из России, мы стремимся оправдать это доверие».

Все по плану

«Ducati Вагнер» является единственным официальным дилером итальянской марки не только в Санкт-Петербурге, но и во всем Северо-Западном регионе. Он осуществляет полноценное техническое и гарантийное обслуживание, а также сезонное хранение мотоциклов Ducati. 15 марта был открыт обновленный шоурум, в стильном пространстве которого представлен полный модельный ряд мотоциклов Ducati, а также оригинальная мотоэкипировка, аксессуары и сувенирная продукция. Шоурум занимает площадь 200 кв. м, и это пространство оформлено по всем стандартам легендарного итальянского бренда. А с началом мотосезона клиентам и гостям дилерского центра будет доступен тестовый парк мотоциклов.

Добровольно спасающие

В январе прошлого года компания «Jaguar Land Rover Россия» начала сотрудничать с общественным поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Как известно, отряд в качестве пожертвования не берет финансовую помощь, а принимает только оборудование и расходные материалы, которые используются в поисковых работах. Поэтому «Jaguar Land Rover Россия» предоставила организации три внедорожника Defender, универсальные возможности которых позволяют проводить поисково-спасательные операции в труднодоступных местах при самых разнообразных погодных условиях.

Чтобы отметить свое сотрудничество, «Jaguar Land Rover Россия» и «ЛизаАлерт» провели в центре Jaguar Land Rover Experience мероприятие, в рамках которого волонтеры представили обширную демонстрационную программу, наглядно объясняющую миссию и спасательную деятельность отряда, с участием кинологов, конной команды, вертолетного отряда и группы видеонаблюдения, использующей дроны.

Всем по пятерке

С октября прошлого года авторитетное жюри, состоящее из 54 российских автомобильных журналистов, оценивало все новые или существенно обновленные модели, появившиеся на рынке за 2020 год – а их набралось аж 72 штуки, – чтобы определить, какие из них войдут в шорт-лист премии «Топ-5 Авто». Оценка шла по пяти основным критериям: соотношение «цена – качество», дизайн, технические новации, комфорт и практичность, и по итогам в каждой номинации были определены по пять финалистов, правда, в одной из них по объективным причинам оказалось только четыре автомобиля. Лидером по количеству номинантов стала марка Audi с четырьмя моделями-финалистами, на втором месте с тремя моделями в шорт-листах – Volkswagen. Шорт-лист был обнародован 19 февраля.

Отдельно стоит упомянуть категорию «Авто-персона года», список номинантов в которой формируется на основании результатов медиамониторинга исследовательской компании Mediascope. В этом году в шорт-лист попали: пилот Формулы 1 Даниил Квят, генеральный директор Porsche Russland Томас Штэрцель, глава марки Skoda в России Ян Прохазка, президент компании «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис и исполнительный директор компании «Hyundai Motors СНГ» Алексей Калицев.

Победители премии «Топ-5 Авто» традиционно будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Москве в конце мая 2021 года. Там же будет оглашен победитель конкурса «Автомобиль года» – по результатам голосования этот титул получит лучший автомобиль из представленных в шорт-листах моделей по всем категориям.

«Компактный городской автомобиль»

Audi A5

Hyundai Solaris

Kia XCeed

Skoda Octavia

Volkswagen Polo

«Большой и представительский городской автомобиль»

Audi A6 Allroad

Genesis G80

Mercedes-Benz E-Class

Kia K5

Volvo V90 Cross Country

«Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости»

Geely Coolray

Peugeot 2008

Renault Kaptur

Skoda Karoq

Volkswagen Tiguan

«Большой кроссовер / внедорожник»

Audi Q7

Cadillac XT6

Hyundai Palisade

Kia Sorento

Land Rover Defender

«Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет»

Audi RS 6 Avant

BMW 4-Series

Jaguar F-Type

Porsche 911

«Легкий коммерческий автомобиль / пикап»

Mercedes-Benz Vito

Opel Zafira Life/Vivaro

Renault Master

Toyota Hilux

Volkswagen Multivan/Transporter

Вперед и вверх

Пресс-завтрак, посвященный знакомству с новым генеральным директором Volvo Car Russia Вимом Маесом, состоялся в Москве 19 февраля 2021 года. «Для меня большая честь представлять Volvo Cars на одном из самых важных и крупных автомобильных рынков мира, и я делаю это с огромным удовольствием, – признался Вим Маес. – Стратегия трансформации Volvo Cars выходит сейчас на новый, полный амбициозных задач уровень. Рынок премиум-сегмента отличается высочайшей конкуренцией, я с нетерпением жду возможности сформировать и успешно реализовывать план развития Volvo на 2025 год в России».

Как известно, Volvo Cars стремится занять лидирующую позицию на быстрорастущем рынке электромобилей премиум-класса. В планах компании к 2030 году производить исключительно электрокары, что является частью ее амбициозного климатического плана, направленного на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла автомобиля. Более того, Volvo Cars собирается принципиально изменить способы и форматы взаимодействия со своими клиентами: в рамках обновленной коммерческой стратегии Volvo Cars будет инвестировать в свои каналы онлайн-продаж, что установит прозрачные и стабильные модели ценообразования.

Высший класс

Компания Pirelli уделяет особое внимание направлению устойчивого развития: инвестирует в развитие экологически безопасных технологий производства и бережное отношение к ресурсам, ответственно относится к потребителям, выпуская безукоризненно качественную продукцию, участвует в жизни и развитии сообществ в регионах своего присутствия, поддерживая благотворительные и волонтерские проекты. Поэтому новость о том, что Pirelli признана мировым лидером по устойчивому развитию в своем секторе, была вполне ожидаема. Отметим, что при оценке учитывались данные более 7 тыс. компаний. В 2020 году Pirelli достигла мирового лидерства в рейтинге в своем секторе с общим показателем 84 балла по сравнению со средним показателем по сектору 35 балла.