Сеть кофеен Cofix возобновит работу в Казани

Сеть кофеен Cofix в 2021 году планирует открыть в Казани семь точек. В том числе в торговом центре МЕГА будет работать корпоративное заведение, еще шесть — в других ТЦ и на центральных улицах города по франшизе, сообщила пресс-служба компании-владельца сети — ООО «Урбан Кофикс Раша».

Как писал «Ъ-Казань», сеть Cofix в марте 2018 года открыла в Казани первую кофейню — в торговом центре «ГоркиПарк». К концу 2019 года сеть планировала иметь в городе 25 точек, однако в начале 2020 года заведения под этим брендом в Казани были закрыты.

Как говорится в пресс-релизе компании, «Урбан Кофикс Раша» расторгла договор концессии с казанским партнером — ООО «Урбан Кофикс регион» «из-за систематического нарушения» его условий. «Партнер использовал неутвержденные Cofix рекламные и маркетинговые материалы, без согласования с головной компанией запустил собственную программу лояльности и мобильное приложение «Cofix Казань». Кроме того, возникла задолженность по оплате поставленного в кофейни Казани товара и оплате роялти и маркетинговых платежей, которая превысила 6 млн рублей к моменту расторжения договора»,— утверждают в «Урбан Кофикс Раша».

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Татарстана принял решение по иску компании к казанскому партнеру на сумму более 6,4 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

«Все требования компании «Урбан Кофикс Раша» признаны обоснованными»,— заверяют в компании, указывая, что сумма требований составляла около 6,35 млн руб. «В настоящее время решение вступило в законную силу, дальнейших шагов по судебному обжалованию бывший партнер не предпринимал»,— говорится в пресс-релизе.

Cofix — бренд кофеен, основанный в Израиле в 2013 году. В России первая кофейня Cofix была открыта в 2016 году ООО «Урбан Кофикс Раша». На сегодняшний день сеть насчитывает более 200 кофеен в России и Беларуси, Польше и Казахстане. Владельцами ООО «Урбан Кофикс Раша» является Cofix Group совместно с партнерами девелоперской ADG Group Михаилом и Григорием Печерскими. Выручка всей сети за 2019 год составила 3,2 млрд руб., сообщал ранее топ-менеджмент.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"