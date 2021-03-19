Почти половина опрошенных петербуржцев испытывали финансовые проблемы во время поиска работы

43% петербуржцев сталкивались с серьезными финансовыми проблемами во время поиска новой работы. При поиске работы финансово труднее было представителям рабочих специальностей, транспортной сферы и общепита. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter.

В целом из 5374 российских соискателей 87% признались, что сталкивались с денежными затруднениями во время поиска работы. Большинство респондентов заявили, что избежали проблем благодаря накоплениям. Петербуржцы в целом готовы поддерживать коллег в финансовом плане, 52% сообщили, что одалживают им деньги. При этом в долг готовы брать только 57% опрошенных.