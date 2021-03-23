Пристегнись, наверно, крепче

Как-то мы группой выдвигались к финской границе на автомобилях, и организаторы путешествия уделили особое внимание паре вещей. Первое: чтобы никто не додумался взять с собой радар-детектор, потому что в Финляндии они запрещены и штраф будет весьма ощутимым, даже если найдут в багаже. Второе: чтобы все внимательно следили за скоростным режимом, особенно в Норвегии, так как именно в этой стране тогда было какое-то невероятное количество камер фиксации скорости. Проблемы за радар-детектор все же у кого-то из коллег возникли, а вот штрафов с норвежских камер мы так и не дождались. Либо проявили бдительность, либо черт оказался не так страшен, как его малевали организаторы поездки.

Тезис об огромном количестве дорожных камер в Норвегии лично мне не дает покоя в последнее время. Дело в том, что я исколесил на машине всю Европу вдоль и поперек. И не получил ни единого штрафа за скорость. Более того, в той самой поездке я, конечно, замечал эти самые камеры, так как был «предупрежден и вооружен», но по сравнению с тем, что сегодня происходит в России, это даже не детский лепет. Кажется, что в моем небольшом Щелковском районе Московской области камер фиксации раз в десять больше, чем во всей Европе вместе взятой. И они продолжают плодиться. И я продолжаю получать штрафы за нарушение «временных ограничений», за внезапные «40» посреди пролетного участка и т.д. и т.п. Разбираться, кто прав, а кто нет, – себе дороже. Хоть я и «за кипиш в судах», но тут люди в тюрьму уходят за то, что не отмечались, пока были в коме… Какие вопросы к нарушителям скорости? Сказано 83 км/ч, значит, так и было. Ну и что, что все нарушители с этой камеры ехали с одинаковым превышением? Так получилось. Судье нет смысла не доверять камере, установленной «где-то и кем-то», пока у нее там дети на митинг выходят. Виновен! Я даже перестал проверять: пришел штраф, и самый верный способ сохранить свои нервы – просто заплатить 250 рублей, пока идет льготный период. Но по сути – это неправильно.

Да и вообще, меня еще с юности мучил вопрос: ну вот у нас в стране максимально возможная скорость автомобиля по ПДД старой редакции была 110 км/ч. Ну пусть 130 сейчас. Почему и зачем в таком случае продаются машины, которые «умеют» 250 километров в час? Ведь 250 – это «ограничено электроникой». Почему электроникой не ограничить хотя бы до значений, максимально допустимых в законодательстве? Или автопроизводители – это такие борцы за свободы и права человека? Ну нет же.

С другой стороны, повсеместные камеры, конечно, сильно дисциплинировали рядовых водителей в России.

Если раньше люди притормаживали только там, где знали, что «висит камера» или «засада», то сейчас дешевле не превышать допустимые +20 км/ч, чем следить за «стрелками». Я однажды включил приложение, которое сигнализирует о детекторах скорости, так оно как начало сигнализировать без единой остановки, так и не остановилось, пока не выключил.

А выезжаешь в регион, где до тотального электронного контроля на дорогах еще не дошло, – сразу становится видно непуганых местных. Тут тебе и встречка, и обочина, и, конечно, скорость. Едешь такой, уворачиваешься от них и думаешь: ну не кретины ли? А потом видишь очередную дорожную камеру и злишься на то, что этих самых камер становится уж слишком много.