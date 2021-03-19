Выводное пособие

В Перми направлено в суд дело в отношении предполагаемых членов организованной группы, которые обвиняются в выводе в Китай около 202 млн руб. Среди обвиняемых бывший лидер китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь, который в 2019 году получил восемь с половиной лет колонии за аналогичные преступления. Как утверждают источники, после этого силовики занялись дальнейшим расследованием преступлений, которые совершались по той же схеме. Двое членов группы — Анна Евстропова и Алексей Валеев признали вину и заключили досудебные соглашения. В итоге господин Валеев в особом порядке был осужден к двум с половиной годам лишения свободы.

ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего лидера китайской диаспоры в регионе Ван Сэня и его предполагаемого сообщника Вячеслава Евстропова. Оба обвиняются в обналичивании денежных средств и выводе их за рубеж. Как сообщает МВД РФ, им инкриминируется ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой). По версии следствия, в 2014–2016 годах, они вывели в КНР около 202 млн руб., а незаконный доход обвиняемых составил около 8 млн руб. Всего в преступную группу, по данным МВД, входили четыре человека: Ван Сэнь, Алексей Валеев, а также супруги Вячеслав и Анна Евстроповы. Последняя вместе с господином Валеевым заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и дали показания против остальных.

Стоит отметить, что экс-лидер диаспоры в 2019 году уже был осужден за обналичивание и вывод денежных средств в Китай в размере около 1 млрд руб. и приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы. Причем изначально ему и еще пятерым обвиняемым, в зависимости от роли каждого, вменялась еще и организация преступного сообщества и участие в нем. Но этот «состав» не устоял в суде, который пришел к выводу, что преступления совершались в составе организованной преступной группы. Тогда расследование касалось вывода средств в период с января по ноябрь 2014 года.

Первое уголовное дело в отношении Ван Сэня было возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. По версии силовиков, лидер диаспоры подыскивал клиентов среди ведущих бизнес в России соотечественников, которые хотели бы вывести деньги на родину. Для реализации преступной схемы изготавливались поддельные внешнеторговые контракты и паспорта сделок. Получив от них деньги, злоумышленники меняли их на иностранную валюту и через подконтрольные им компании выводили на счета фирм, зарегистрированных в Гонконге. Затем средства направлялись на счета за рубежом, которые указывали клиенты. За свои услуги они брали комиссию от 2%. Притом основу клиентуры составляли бизнесмены из Екатеринбурга — в этом городе на китайском рынке обналичники часто получали деньги, после чего меняли их на валюту и запускали в оборот через подконтрольные российские и китайские компании.

«Фактически в разработку тогда был взят только один период преступной деятельности, а после того как суд признал эти схемы преступными, оперативники и следователи занялись 2015–2016 годами,— утверждает собеседник „Ъ-Прикамье“.— Эти схемы были практически одинаковыми». Стоит отметить, что в первом деле фигурировала и Анна Евстропова. Тогда она была приговорена к шести годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. А затем госпожу Евстропову освободили от наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы. Новое уголовное дело в отношении Анны Евстроповой поступило в Дзержинский райсуд 27 января этого года. Как следует из картотеки суда, на минувшей неделе оно было приостановлено в связи с болезнью подсудимой.

Досудебное соглашение, заключенное Алексеем Валеевым, не помогло ему избежать реального срока. Он получил два с половиной года колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб. и еще 200 тыс. руб. штрафа в качестве дополнительного наказания. Собеседники “Ъ-Прикамье” не исключают, что установленные этом процессе обстоятельства будут преюдициальны при рассмотрении дела в отношении Ван Сэня и Вячеслава Евстропова. Дело в отношении Ван Сэня и Вячеслава Евстропова также будет рассматривать Дзержинский райсуд.

Дмитрий Астахов