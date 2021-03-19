«Мышь-купчиха» из Ярославской области вошла в число 100 самых необычных памятников

Скульптура «Мышь-купчиха», установленная в городе Мышкине Ярославской области, вошла в число 100 самых необычных памятников России, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Рейтинг необычных скульптур, установленных в разных регионах страны, составлен на основе народного голосования, проведенного порталом «Туту.ру». В голосовании приняли участие более 320 тыс. человек.

Скульптуру «Мышь-купчиха» создал кузнец Александр Беляков в 2017 году. Выполненную из стали скульптуру высотой 170 см и весом 20 кг, установили в городе Мышкине возле Музея живых ремесел.

Антон Антонов