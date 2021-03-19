Осужденный напал на сотрудников колонии в Удмуртии

Гражданина Узбекистана осудили в Удмуртии за нападение на двух сотрудников исправительной колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Можгинский райсуд назначил ему 2,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что мужчина отбывал в колонии наказание. В октябре 2020 года он, будучи недовольным правомерными сотрудниками учреждения, нанес одному из них удар локтем в области груди, а второго сотрудника ударил деревянным настилом. Отметим, что осужденный признал вину и раскаялся в содеянном.