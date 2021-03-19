Корпоративные клиенты могут получить кредитные справки в «Райффайзен Бизнес Онлайн»

Крупный и средний бизнес теперь может получить кредитные справки в «Райффайзен Бизнес Онлайн». В интернет-банке компаниям доступны справки о ссудной и приравненной к ней задолженности, наличии или отсутствии неисполненных обязательств, начисленных и уплаченных процентах по кредитам, обеспечении по соглашениям, в том числе в пользу третьих лиц.
Кредитные справки — важный для бухгалтеров и финансистов из крупного и среднего бизнеса аспект работы. В 2020 году корпоративные клиенты Райффайзенбанка оформили более 26 тыс. справок, связанных с кредитными продуктами,— теперь их можно заказать и получить в электронной форме.
«Мы рады предоставить клиентам еще один востребованный инструмент для работы с нашими финансовыми сервисами. Мы продолжим развивать функциональность нашего интернет-банка и планируем в ближайшее время запустить возможность получения справок, подписанных УКЭП. Наша цель — сделать так, чтобы в “Райффайзен Бизнес Онлайн” клиенты получали быстрое и удобное решение всех своих финансовых задач»,— отметила Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.
Более подробно о корпоративных расчетных сервисах Райффайзенбанка можно узнать на сайте
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 45 тыс. сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.