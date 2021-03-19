Корпоративные клиенты могут получить кредитные справки в «Райффайзен Бизнес Онлайн»

Крупный и средний бизнес теперь может получить кредитные справки в «Райффайзен Бизнес Онлайн». В интернет-банке компаниям доступны справки о ссудной и приравненной к ней задолженности, наличии или отсутствии неисполненных обязательств, начисленных и уплаченных процентах по кредитам, обеспечении по соглашениям, в том числе в пользу третьих лиц.

Заявка на кредитную справку в Райффайзен Бизнес Онлайн

Кредитные справки — важный для бухгалтеров и финансистов из крупного и среднего бизнеса аспект работы. В 2020 году корпоративные клиенты Райффайзенбанка оформили более 26 тыс. справок, связанных с кредитными продуктами,— теперь их можно заказать и получить в электронной форме.

«Мы рады предоставить клиентам еще один востребованный инструмент для работы с нашими финансовыми сервисами. Мы продолжим развивать функциональность нашего интернет-банка и планируем в ближайшее время запустить возможность получения справок, подписанных УКЭП. Наша цель — сделать так, чтобы в “Райффайзен Бизнес Онлайн” клиенты получали быстрое и удобное решение всех своих финансовых задач»,— отметила Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.

Более подробно о корпоративных расчетных сервисах Райффайзенбанка можно узнать на сайте