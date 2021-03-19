Окская судоверфь заложила первый краболов для «Русского краба»

Окская судоверфь (Навашино, Нижегородская область, входит в состав UCL Holding Владимира Лисина) заложила киль первого краболова-процессора для ГК «Русский краб» Глеба Франка. Как сообщили в группе компаний, судно по проекту 5712Р, строящееся в рамках программы инвестиционных квот, планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, в 2020 году «Русский краб» заказал десять краболовов стоимостью порядка 15 млрд руб. Семь судов-живовозов построит Онежский завод ФГУП «Росморпорт», три краболова-процессора законтрактованы с Окской судоверфью.

«Проект строительства нового флота ГК “Русский краб“ реализуется в соответствии с намеченным графиком. Сегодня начинается работа над серией судов, предназначенных для добычи краба и переработки в варено-мороженую продукцию. Компетентность и опыт судостроителей и проектанта внушают уверенность, что наши новые суда изменят технический облик краболовного флота», — отметил генеральный директор ГК «Русский Краб» Александр Сапожников.

Как подчеркнули в ГК «Русский краб», производительность новых судов повысит современное технологическое и промысловое оборудование. «Мощность по добыче, переработке и хранению замороженной продукции увеличится вдвое по сравнению с судами действующего флота», — добавили в группе компаний.

Владимир Зубарев