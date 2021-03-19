В Саратове двух директоров УК обвинили в растрате

Прокуратура Заводского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего и 31-летнего директоров управляющих компаний. Они обвиняются в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, два директора вступили между собой в сговор для хищения путем растраты денег, вверенных им собственниками помещений многоквартирных домов. Так, с 4 мая по 31 декабря 2018 года они якобы изготовили фиктивные документы о выполнении одной из этих компаний работ по замене кровельного покрытия, за которые вторая организация под видом оплаты перечислила свыше 550 тыс. руб.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай