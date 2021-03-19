Из-за угольной пыли в порту Ванино проводится административное расследование

Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят административные расследования в отношении АО «ВаниноТрансУголь» (дочернее предприятие «Колмар») за нарушение правил при перегрузке угля, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее местные жители в соцсетях жаловались на клубы пыли на территории терминала «Колмара» во время перевалки груза.

«Работниками данного предприятия (АО "ВаниноТрансУголь") допущено локальное пыление в районе штабелей угля, отдельных участков конвейерной галереи, а также при работе судопогрузочной машины… Проводятся расследования по ч. 1 ст. 6.3 и ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и правил охраны водных объектов»,— говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, в компании уже приняты меры по устранению нарушений природоохранного законодательства («Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») по результатам прокурорской проверки, которая проводилась на основании публикаций в СМИ о нарушениях при перегрузке угля в порту.

«На предприятии в два раза, с четырех до восьми, увеличено количество пылеподавляющих устройств, а также на подающем устройстве судопогрузочной машины установлена дополнительная аспирационная система. Организованы уборка территории угольного склада вакуумной техникой и разработка проектной документации по установке дополнительных ветрозащитных экранов, два виновных работника привлечены к дисциплинарной ответственности»,— отмечается в сообщении.

В свою очередь по результатам расследования региональных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Константин Грошин, Хабаровск