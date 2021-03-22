УЭХК протягивает руку помощи

Борьба с распространением коронавирусной инфекции стала главной темой 2020 года. Предприятия «Росатома» в разгар пандемии COVID-19 не только активно оказывали медицинскую и социальную поддержку городам присутствия, но и продолжали поддерживать собственных сотрудников. Один из блестящих примеров социальной ответственности демонстрирует Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) в Новоуральске.



Уральский электрохимический комбинат — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом». На сегодняшний день общий объем финансирования социальных проектов и программ компаний в составе «Росатома» значительно выше, чем в других отраслях или на сравнимых предприятиях.

Как отметили на комбинате, в 2020 году, в том числе и в период обязательной самоизоляции, все основные виды льгот для персонала предоставлялись в том же объеме, что и в 2019 и 2018 годах. Причем у сотрудников, перешедших на «удаленку» из-за пандемии, льгот не стало меньше, чем у тех, кто работал в прежнем режиме или продолжал ходить в офис.

«Практика изучения и анализа удовлетворенности работников социальными льготами, а также инициативы по необходимым изменениям в той или иной программе повышают уровень и качество оказания помощи. А ежегодные расходы социального характера комбината составляют порядка 200 млн руб.»,— говорят на предприятии.

В частности, УЭХК оплачивает для персонала полисы добровольного медицинского страхования, возможность пройти дорогостоящее обследование или лечение сверх объемов, предусмотренных обязательным медстрахованием, становится популярнее с каждым годом. В 2020 году на расходы медицинских программ было направлено на 66% больше, чем в 2018 году: таким образом, стоимость медобслуживания сотрудников в прошлом году составила почти 23,5 млн руб.

Расходы на материальную и другие виды помощи сотрудникам по разным случаям — свадьба, рождение ребенка и т.д., выросли с 6% до 10% в 2019 году и до 11% в 2020 году от всех социальных затрат. На жилищную программу УЭХК направил не менее 1% в 2020 году.

Работники УЭХК участвуют в подготовке творческих постановок и музыкальных номеров под руководством хормейстеров и режиссеров Театра музыки, драмы и комедии, а также Новоуральской школы искусств.

Корпоративные мероприятия, которые всегда были самой распространенной составляющей компенсационного пакета — праздники, тимбилдинги, спортивные и культурные мероприятия, программы по оздоровлению работников предприятия — также остаются традицией УЭХК. По понятным причинам, в 2020 году они проводились реже или уходили в онлайн-формат, а потому и расходы на них несколько снизились — до 12 млн руб. Для сравнения: в 2018 году их сумма составила более 15 млн руб., а в 2019 году она достигла более 18 млн руб. — в этом году УЭХК праздновал свое 70-летие. При этом на санаторно-курортное лечение сотрудников выделяется более 10 млн руб. ежегодно.

Работники УЭХК участвуют в подготовке творческих постановок и музыкальных номеров под руководством хормейстеров и режиссеров Театра музыки, драмы и комедии, а также Новоуральской школы искусств.

Порядка 60% соцрасходов предприятия ежегодно направляется на помощь неработающим пенсионерам УЭХК: в 2020 году эта сумма составила более 121 млн руб. без учета культурных и спортивных мероприятий для ветеранов профсоюзной организации комбината.

«Социальная политика УЭХК не меняет своего курса: во главу угла по-прежнему ставится повышение эффективности производственных, экономических и кадровых процессов, поэтому все привилегии гарантированы в 2021 году»,— подчеркнули на предприятии.

Генеральный директор УЭХК Александр Белоусов

Как отмечает генеральный директор УЭХК Александр Белоусов, социальные льготы и гарантии способствуют удержанию высококвалифицированных специалистов и повышают привлекательность компании.

Не меняется и отношение к территории присутствия комбината — Новоуральскому городскому округу. Более 36 млн руб. в 2020 году УЭХК направил на осуществление благотворительных программ в муниципалитете. Из них 19 млн руб. были отправлены на помощь медицинским организациям на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Закуплено оборудование для проведения лабораторных исследований по выявлению возбудителей новой коронавирусной инфекции, тест-системы и расходные материалы для лаборатории и лучевая трубка для компьютерного томографа. Также на выделенные средства для нуждающихся горожан были приобретены продовольственные наборы, предметы гигиены и товары первой необходимости. Адресатами помощи стали граждане старше 65 лет, одиноко проживающие в Новоуральском городском округе, семьи, оказавшиеся из-за пандемии в трудной жизненной ситуации, люди с диагнозом COVID-19 и пневмонией. Доставку гуманитарной помощи жителям осуществляют волонтеры городского штаба и УЭХК.

Еще более 114 млн руб. УЭХК направил на защиту своих работников от COVID-19: обработка помещений и территорий промышленных площадок, приобретение средств индивидуальной защиты, термометров, изоляцию критически важного персонала в пик пандемии и другие мероприятия. Кроме того, более 10 млн руб. УЭХК выделил на оказание помощи сторонним организациям по обработке помещений и закупку средств защиты.

«Экономические и социальные последствия пандемии не обошли стороной и наш город. Комбинат как социально ответственное предприятие старается всеми силами оказать поддержку в этот сложный период горожанам, так или иначе пострадавшим от COVID-19»,— отмечает Александр Белоусов.

В 2020 году в АО «УЭКХ» состоялся очередной конкурс благотворительных грантов в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, по итогам которого выдано 27 грантов на сумму более 3 млн руб.

«При поддержке УЭХК в Новоуральске ежегодно реализуется немало добрых и важных начинаний. И в 2021 году наши приоритеты в социальной и благотворительной деятельности останутся неизменными»,— говорят в компании.