Зима спросит строго

Идея «зеленого» будущего с нулевыми выбросами продолжает овладевать широкими массами автопроизводителей, одно из свежих доказательств – электрический кемпер от Nissan. «Электромобили Nissan дают возможность получить захватывающий опыт за рулем, но прежде всего – осознать наше влияние на окружающую среду», – объясняет Дмитрий Бусуркин, генеральный директор по корпоративным продажам и LCV компании Nissan Europe.

Кемпер-фургон создан на базе электровэна e-NV200 Evalia, оптимизирован для сложных условий бездорожья. Премиальные внедорожные шины, увеличенный дорожный просвет, на усиленном кенгурятнике установлены два прожектора мощностью 5400 люмен. 220-вольтовый бортовой блок питания для вспомогательного оборудования можно подзаряжать с помощью солнечных батарей, установленных на крыше. В пакет Nissan Camper Technology Kit входит встроенная кухня, холодильник, складные кровати, а также брызговики, защитные подножки и резиновые коврики.

Но запас хода у Nissan e-NV200 Winter Camper concept-van, идеально подходящего, как подчеркивает производитель, для зимних экспедиций, – всего 275 км по циклу NEDC, то есть при температуре воздуха 20–30 градусов по Цельсию. А в условиях реальной зимы, когда емкость батареи падает, – вероятно, вдвое меньше. Получается, зимние экспедиции придется совершать в радиусе 50 км от стационарной электророзетки. Ну или возить в электрическом Nissan две канистры бензина и генератор для подзарядки. Например, марки Honda – Nissan их не выпускает.