Руководителя теплоснобжающей компании в Белорецке уволили за «огромные счета»

Директор ООО «Белорецкие тепловые сети» (ООО БТС) Евгений Михайлов был уволен после многочисленных жалоб жителей района на «огромные счета» за отопление, написал в Facebook глава Белорецкого района Андрей Иванюта. Решение об увольнении было принято по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании, пояснил он. Проверку администрация района совместно с учредителем БТС начали проводить после того, как жители района, по словам господина Иванюты, «завалили» надзорные органы и соцсети претензиями к теплоснабжающей компании. Информация о выявленных в ходе проверки нарушениях, пообещал глава района, будет передана в правоохранительные органы.

ООО «Белорецкие тепловые сети» принадлежит муниципальному предприятию «Водоканал». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 407,9 млн руб., убыток 15 млн руб., стоимость чистых активов на конец 2019 года оценивалась отрицательно: минус 58,8 млн руб.

Дарья Кучеренко