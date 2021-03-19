Объединенную пресс-службу судов Петербурга обвинили в вымогательстве

Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга обвинили в вымогательстве в крупном размере. Руководитель службы дала объяснение в полиции.

Об обвинении сообщила сама объединенная пресс-служба в своем Telegram-канале. Известно, что двое граждан заявили в правоохранительные органы о том, что ОПС СПб в полном составе на протяжении длительного периода времени вымогали 250 тыс. рублей за непубликацию определенной информации. В настоящий момент в рамках доследственных мероприятий заявлено ходатайство о проведении проверки по факту наличия признаков преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Василеостровский районный суд смягчил меру пресечения главному редактору портала FinNews Владимиру Шевченко, обвиняемого в вымогательстве 1,2 млн рублей у «Россельхозбанка».