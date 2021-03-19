Инвестиции «Агропромкомплектации» в курские молочные фермы могут составить 15 млрд рублей

Группа «Агропромкомплектация» может вложить в строящиеся молочные комплексы в Дмитриевском и Железногорском районах Курской области 15 млрд руб. Об этом сообщили в администрации региона.

Совокупная проектная мощность комплексов — более 95 тыс. т молока и 1,7 тыс. т мяса в год. Кроме того, компания продолжает реконструкцию мясохладобойни в поселке Линец: в этот проект «Агропромкомплектация» вкладывает более 2,5 млрд руб.

Напомним, компания начала строить три комплекса по выращиванию КРС в Курской области в июле 2020 года. Тогда объем инвестиций в инвестпроект оценивался в сумму свыше 14 млрд руб.

Олег Мухин