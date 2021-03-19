В Петербурге остаются нерасселенными около 65 тыс. коммуналок

В Петербурге насчитывается около 65 тыс. коммунальных квартир. Жители только трети из них состоят в очереди на улучшение жилищных условий. Об этом заявил глава Жилищного комитета Виктор Борщев.

По его словам, в начале года были внесены изменения в программу расселения таких квартир. Сделано это для того, чтобы предоставить равные возможности для расселения как многокомнатных, так и малонаселенных коммунальных квартир, пишет «Петербургский дневник». Теперь в первую очередь будут расселять те квартиры, которые после переезда жильцов будут становиться отдельными.

Напомним, что программа по расселению коммунальных квартир действует в Петербурге с 2008 года. За 12 лет удалось расселить более 50 тыс. коммуналок. В нерасселенных квартирах проживают 218 тыс. семей. На текущий год запланировано расселение 1,4 тыс. таких объектов недвижимости.