Lamborghini закончила 2020 год с рекордной прибылью

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Lamborghini объявил в четверг, что его прибыль в прошлом году оказалась рекордной, при этом в компании не раскрыли ее конкретный размер. «Мы были удивлены. Идеальное сочетание моделей и растущая персонализация наших продуктов повысили прибыльность до высочайшего уровня»,— заявил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман.

Годовой оборот бренда, входящего в Volkswagen Group, в 2020 году снизился на 11%, до €1,6 млрд, притом оказавшись вторым по размеру в истории компании и уступив только результатам 2019 года. По числу проданных машин 2020 год также уступил только 2019-му: Lamborghini за год продала 7,4 тыс. автомобилей (снижение на 9,4%). Снижение в компании связывают с остановкой производства более чем на два месяца прошлой весной.

Среди причин хороших результатов компании за прошлый год — успешность внедорожника Lamborghini Urus, хорошие продажи очень дорогих линеек бренда, таких как суперкар Sian, продающийся за $3,3 млн, а также хорошие результаты в Китае. Хотя первое место с большим отрывом занимают США (там продано 2,2 тыс. автомобилей), однако Китай близок к тому, чтобы обогнать Германию и выйти на второе место: в Германии за год было продано 607 автомобилей Lamborghini, в Китае — 604 автомобиля.

Об официальной презентации Lamborghini Sian Roadster читайте в материале “Ъ” «Гром после пандемии».

Яна Рождественская