Руководитель фракции ЛДПР вернется на пост координатора реготделения

В региональном отделении ЛДПР сменился координатор. Об этом сообщает telegram-канал “Лбов”. По информации "Ъ-Прикамье", отделение возглавит руководитель партийной фракции в заксобрании Олег Постников. Его кандидатуру, по словам источников, близких к реготделению предложил Высший совет ЛДПР. Ожидается, что в понедельник, 22 марта кандидатуру господина Постникова рассмотрит координационный совет реготделения. Сам Олег Постников от комментариев отказался.

Олег Постников возглавлял региональное отделение ЛДПР с конца марта 2016 года по 19 марта 2019 года. Тогда его сменил член краевого молодежного парламента Константин Бусовиков.