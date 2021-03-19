Подведены итоги конкурса проектов развития пяти территорий Саратова

Победителями международного архитектурного конкурса проектов развития пяти территорий Саратова стали две организации – финалисты конкурса. Соответствующая информация появилась сегодня в официальных Instagram-аккаунтах городских и областных чиновников, ее подтвердили представители корпорации «Дом.РФ».

Международный консорциум под руководством бюро Karres en Brands (Нидерланды) будет заниматься развитием территории старого аэропорта «Центральный» на СХИ и Глебучева оврага. Российскому консорциуму под эгидой Citymakers доверили развитие Зеленого остров, пляжа «Покровские пески» и парка Победы.

За российский консорциум было отдано 6,5 тыс. голосов из 10 тысяч, однако международное жюри отдало предпочтение проектам консорциума под руководством Karres en Brands.

Срок реализации всех проектов составляет не менее 10 лет, финансирование - более 100 млрд руб.

Марина Ковалева