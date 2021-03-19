Вертолет «Ансат» оснастили новым медицинским модулем

Выпускаемый на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) вертолет «Ансат», используемый для санавиации РКБ, получил новый медицинский модуль с повышенным удобством загрузки пациента. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России», куда входит КВЗ.

«Теперь на вертолете установлены специальные направляющие, которые позволяют крепить медоборудование к потолку пассажирской кабины. С помощью такого дооснащения появляется возможность регулировать систему освещения и размещать ее на нужном участке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, теперь в вертолете можно перемещать вдоль кабины шприцевой насос и другое оборудование, чтобы оптимально расположить его относительно пациента.

Применение нового медицинского модуля одобрила в августе прошлого года Росавиация.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году с помощью вертолета «Ансат» в Татарстане выполнили 184 медицинских эвакуаций. Кроме того, впервые удалось эвакуировать пациентов, которые пострадали в авариях за пределами региона. Речь идет о Нижегородской, Воронежской и Кировской областях.

"Ъ-Казань"