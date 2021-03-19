Давайте познакомимся!

Девелопер PAN City Group1 приглашает с 25 по 28 марта посетить стенд компании в рамках Ярмарки недвижимости в ВЦ «Пермская ярмарка». В этом году экспозиция охватит не только новостройки, но и загородную недвижимость. PAN City Group представит вниманию посетителей следующие объекты:

– Жилой квартал «SMART City»2 (ул. Стахановская, 52а) – умный, высокотехнологичный дом с подземным паркингом, просторным закрытым двором, дизайнерскими лобби и развитой инфраструктурой.

– ЖК «Салют»3 , второй дом (ул. Камская, 2/4) – яркий дом в самом центре Кондратово. Завершение строительства – уже в третьем квартале этого года. Успевайте: остается все меньше квартир в наличии.

– Деревня Демидково – уникальный продукт: деревянный качественный дом, вековые сосны и опьяняющий свежий воздух, приятное соседство, охрана и профессиональное обслуживание.

– Загородный комплекс «Боброво» – заповедный сосновый бор, чистейший воздух и песчаный берег Камы в 50 км от Перми.

– «Бережное» и «Глушата» – загородные поселки, расположенные в 30 км от Перми, с живописным видом на слияние двух рек – Камы и Чусовой, – отличное место для отдыха от шума мегаполиса.

– Обширную базу коммерческих объектов, управлением которых занимается PAN City Group, – от небольшого офиса до производственных площадей.

«Мы с нетерпением ждем всех на Ярмарке недвижимости! Поможем определиться с жильем, ответим на актуальные вопросы по покупке квартиры или земельного участка, реализации вторичного жилья, а также подберем наиболее выгодную ипотечную программу и поможем оформить заявку», – говорит руководитель отдела продаж жилой недвижимости PAN City Group Екатерина Волжанина. – Если вы задумывались о покупке новой квартиры – то сейчас наилучший момент для принятия решения. Успевайте воспользоваться ипотекой по сниженной ставке: по прогнозам экспертов, после окончания льготной госпрограммы в июле этого года ставки по ипотеке вырастут. К тому же купить квартиру на этапе строительства дома выгодно – к моменту его сдачи в эксплуатацию стоимость квартиры вырастет в среднем на 8–10%».

Ждем вас на стенде девелопера PAN City Group в ВЦ «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59.

Режим работы:

25–27 марта – 11:00–19:00,

28 марта – 11:00–17:00.

Вход на выставку свободный.