Давайте познакомимся!

Девелопер PAN City Group1 приглашает с 25 по 28 марта посетить стенд компании в рамках Ярмарки недвижимости в ВЦ «Пермская ярмарка». В этом году экспозиция охватит не только новостройки, но и загородную недвижимость. PAN City Group представит вниманию посетителей следующие объекты:
– Жилой квартал «SMART City»2 (ул. Стахановская, 52а) – умный, высокотехнологичный дом с подземным паркингом, просторным закрытым двором, дизайнерскими лобби и развитой инфраструктурой.
– ЖК «Салют»3 , второй дом (ул. Камская, 2/4) – яркий дом в самом центре Кондратово. Завершение строительства – уже в третьем квартале этого года. Успевайте: остается все меньше квартир в наличии.
– Деревня Демидково – уникальный продукт: деревянный качественный дом, вековые сосны и опьяняющий свежий воздух, приятное соседство, охрана и профессиональное обслуживание.
– Загородный комплекс «Боброво» – заповедный сосновый бор, чистейший воздух и песчаный берег Камы в 50 км от Перми.
– «Бережное» и «Глушата» – загородные поселки, расположенные в 30 км от Перми, с живописным видом на слияние двух рек – Камы и Чусовой, – отличное место для отдыха от шума мегаполиса.
– Обширную базу коммерческих объектов, управлением которых занимается PAN City Group, – от небольшого офиса до производственных площадей.
«Мы с нетерпением ждем всех на Ярмарке недвижимости! Поможем определиться с жильем, ответим на актуальные вопросы по покупке квартиры или земельного участка, реализации вторичного жилья, а также подберем наиболее выгодную ипотечную программу и поможем оформить заявку», – говорит руководитель отдела продаж жилой недвижимости PAN City Group Екатерина Волжанина. – Если вы задумывались о покупке новой квартиры – то сейчас наилучший момент для принятия решения. Успевайте воспользоваться ипотекой по сниженной ставке: по прогнозам экспертов, после окончания льготной госпрограммы в июле этого года ставки по ипотеке вырастут. К тому же купить квартиру на этапе строительства дома выгодно – к моменту его сдачи в эксплуатацию стоимость квартиры вырастет в среднем на 8–10%».
Ждем вас на стенде девелопера PAN City Group в ВЦ «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59.
Режим работы:
25–27 марта – 11:00–19:00,
28 марта – 11:00–17:00.
Вход на выставку свободный.
1 ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект» и ООО СЗ «Сити Проект».
2 ЖК «SMART City» – строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, ул. Стахановская, 52а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте https://morion-smartcity.ru/ и на сайте Единой информационной системы жилищного строительства
https://наш.дом.рф/.
3 ЖК «Салют» – строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/