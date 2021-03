Съездить на выставку

В России уже вовсю проводят массовые мероприятия, в то время как в Европе пока еще ждут снятий ограничительных мер. В этих условиях в Модене открывается новая выставка в Музее Энцо Феррари, где представлены уникальные Ferrari, построенные для Джанни Аньелли.

Gianni Agnelli and Ferrari. The Elegance of the Legend – свидетельство уникальных отношений, которые сложились между легендарным исполнительным директором FIAT, а также преданным поклонником марки Ferrari и Энцо Феррари, одними из самых авторитетных фигур автобизнеса XX века, чья дружба продолжалась более 50 лет. Их близкие отношения привели к созданию уникальной коллекции бесподобно красивых и соблазнительных автомобилей, на которых Аньелли предпочитал не гонять, а ездить с аристократической сдержанностью.

Среди представленных на экспозиции машин – Ferrari 166 MM (1948) с эксклюзивной отделкой в зеленом и синем тонах и сделанным на заказ салоном, она была первой моделью Ferrari, построенной по особому заказу Джанни Аньелли. А также другие легендарные модели, выполненные по спецзаказу, среди которых Ferrari 212 Inter (1952), Ferrari 375 America (1955), Ferrari 400 Superamerica (1959), Ferrari 365 P Speciale (1966), Ferrari Testarossa (1986), Ferrari F40 (1989) и Ferrari 360 Spider (2000). Завершает выставку автомобиль Формулы 1, представленный 7 февраля 2003 года и посвященный самому Аньелли, скончавшемуся незадолго до этого, 24 января. Это была дань уважения всего сообщества Ferrari в память о надежном партнере, взыскательном клиенте и изысканном человеке.

До 1 апреля по выставке ежедневно будут проводиться по две онлайн-экскурсии продолжительностью около 30 минут, живые и абсолютно бесплатные, их можно забронировать на веб-сайте ferrari.com/it-IT/museums. Затем организаторы надеются открыть двери музея уже в офлайн-режиме.

Казалось бы, еще недавно самые разные «Москвичи» попадались в московских дворах. Но потом они как-то постепенно перешли в разряд раритетов, и увидеть их теперь можно разве что только в музее. Впрочем, едва ли найдется выставочная площадка, где экспонируются все модели, выпускавшиеся на АЗЛК. Исключение – мероприятие-байопик «Мечта Москвича», открывающееся в апреле на ВДНХ в павильоне «Транспорт».

Экспозицию из 26 автомобилей марки «Москвич» представит Музей транспорта Москвы, который сейчас находится на реконструкции и откроется только в 2023 году. А пока можно увидеть самые редкие модели и образцы уже несуществующей марки и узнать, как отечественные машины участвовали в международных ралли и в каком фильме «Москвич» сыграл главную роль. Гости выставки попадут на киносъемочную площадку фильма с «Москвичом» в главной роли и даже смогут стать его участниками.

В экспозиции собраны настоящие редкости. Например, фаэтон КИМ 10-51 1941 года выпуска – уникальный экземпляр малолитражки с открытым кузовом, так и не ставший серийным из-за начала Великой Отечественной войны. Кроме автомобилей, на выставке «Мечта Москвича» будут представлены архивные фотографии, документы и видеохроника. Это самая полная коллекция автомобилей и прототипов «Москвичей», представленная в рамках единой выставки.

Билеты можно приобрести на сайте Музея транспорта Москвы. Выставка будет открыта каждый день, кроме понедельников, с одиннадцати утра до девяти вечера.

Юбилейная «Олдтаймер-Галерея» пройдет этой весной не в Москве, а в Северной столице. Уникальная выставка проводится уже двадцать лет, и это будет уже тридцатое по счету ретро-шоу. В 2021 году отмечается 125-летие первого российского автомобиля, именно поэтому было принято решение провести «Олдтаймер-Галерею» именно в Санкт-Петербурге, где был основан Собственный Его Величества гараж, правопреемник которого, Гараж особого назначения, отмечает в этом году свое столетие. Именно в городе на Неве проводились первые международные автомобильные салоны и первые автогонки, именно в Петербурге усилиями Яковлева, Фрезе, Нагеля и десятков других энтузиастов зародился интерес к «безлошадным экипажам», и именно отсюда триумфально стартовала автомобилизация России. Поэтому жемчужиной экспозиции станет самый первый российский автомобиль Яковлева и Фрезе 1896 года. Выставка пройдет с 8 по 11 апреля 2021 года в «Экспофоруме» в рамках Петербургского международного автомобильного салона.