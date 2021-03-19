Дебиторку краснодарского ООО «СтройОптТорг» оценили в 147,2 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «СтройОптТорг» Андрей Ашихмин сообщил о результатах дополнительной инвентаризации имущества должника. Согласно акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, взысканная определением Арбитражного суда Краснодарского края дебиторская задолженность с учредителя компании Игоря Малышева составляет 147,2 млн руб., говорится в сообщении ЕФРСБ.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «СтройОптТорг» банкротом в июне прошлого года по заявлению ФНС, которой компания задолжала 1,1 млн руб. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство. Общая сумма долга «Стройоптторга» на тот момент составляла свыше 150 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройОптТорг» зарегистрировано в ноябре 2011 года, основной вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал общества составляет 25 тыс. руб. 100% УК принадлежит Игорю Малышеву совладельцу еще двух банкротящихся фирм. Последние финансовые результаты «СтройОптТорг» показал в 2017 году, когда выручка общества составила 117,4 млн руб. Убыток компании по итогам 2018 года составил 146,5 млн руб. Кредиторская задолженность на конец 2019 года составляла 302,7 млн руб., дебиторская – 194,4 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в августе 2020 года на торги был выставлен земельный участок ООО «СтройОптТорг» за начальную цену 45 млн руб. Это участок под индивидуальное жилое строительство, который находится в СП «Росток» Краснодара. Его площадь составляет 18 тыс. кв. м. Недвижимость находится в залоге у ООО КБ «Газтрансбанк» и под арестом.

Дмитрий Михеенко