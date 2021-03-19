Жителя Можги осудили за нападение на сотрудника ГИБДД

Жителю Можги, ударившему сотрудника ГИБДД по лицу, назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что осужденный управлял автомобилем в состоянии опьянения и был задержан полицейскими. После медицинского освидетельствования в автомобиле ГИБДД он не согласился с его результатами, выразив желание пройти тест у нарколога. После этого он попытался уехать на своей машине, будучи отстраненным от управления, и протащил за собой полицейского, который пытался остановить автомобиль. Тем не менее инспектор сумел потянуть ручной тормоз машины. Затем осужденный ударил его по лицу.