Гражданина Беларуси приговорили к семи годам колонии за попытку сбыта наркотиков в Тюменской области

Тюменский районный суд приговорил 31-летнего гражданина Беларуси к семи годам и восьми месяцам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) в Тюменской области, сообщила пресс-служба тюменской прокуратуры.

Суд установил, что мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом и забрал из тайника в Калужской области более 6 кг наркотиков для сбыта в Тюменской области и Екатеринбурге. В июле 2020 года осужденный оставил более 5,6 кг наркотических веществ в трех тайниках в Исетском районе Тюменской области. В тот же день полиция задержала мужчину, а запрещенные вещества обнаружили и изъяли.

Михаил Мананников