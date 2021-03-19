Казань вошла в топ-10 городов РФ для пасхальных путешествий

Казань заняла девятую строчку среди самых популярных российских городов для путешествий на Пасху. Исследование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Отмечается, что в среднем туристы бронируют жилье в Казани на семь ночей. При этом они тратят порядка 900 руб. в сутки. Авторы исследования утверждают, что из всех самых популярных городов в Казани отдых стоит дешевле всего.

Самым популярным городом является Севастополь (туристы бронируют жилье в среднем на пять ночей и тратят 2,8 тыс. руб. в сутки). Второе место занимает Краснодар (1,5 ночи и 1,6 тыс. руб.) Тройку лидеров замыкает Пушкин (четыре ночи и 4 тыс. руб.).

В список самых популярных городов для пасхальных путешествий также вошли Ессентуки, Углич, Суоярви, Великий Новгород, Суздаль и Сухум.

"Ъ-Казань"