В Шереметьево самолет отрывается от земли и через два с половиной часа снова ее касается – в аэропорту Беслана. Но когда через три дня, накатав по Северной Осетии почти четыре сотни километров за рулем тестового кроссовера, возвращаешься домой, кажется, что все это время так и оставался где-то между небом и землей.

Александр Янковский

Если вообще не в раю. Потому что в начале февраля из минус 12 попасть в плюс 15 – это и правда рай. Под колесами обновленного Volkswagen Tiguan – не московская бурая жижа из хлоридов и мраморной крошки, а чистая лента горного серпантина, горный воздух дышит влажной весной и травной прелью, смартфон молчит – нет связи. Кстати, теперь Tiguan дружит с CarPlay, как только сеть появится, можно прокладывать маршрут онлайн – хотя еще до вылета заботливые организаторы прислали ссылку для скачивания офлайновых карт.

Как там было у Жванецкого? «Трудно менять, ничего не меняя, – но мы будем!» Это не только про Tiguan, таков девиз каждого автопроизводителя, которому приходится затевать рестайлинг бестселлера, страшно: как бы чего не испортить, не сглазить. Поэтому набор внешних обновлений у произведенного в Калуге немецкого SUV – сугубо косметический, грубо говоря, бамперы да оптика.

Вот и наш белый Tiguan в старшей комплектации R-Line смотрит на мир новыми глазами – адаптивными проекционными фарами с системой Light Assist, автоматическим переключением с дальнего света на ближний. Подмигивает «бегущей полоской» – динамическими поворотниками и стоп-сигналами светодиодных задних фонарей. Новый передний бампер с широкими воздухозаборниками и задний увеличенный спойлер – но это тоже особенность топовой комплектации, как и черные 19-дюймовые диски Valencia. Что еще? Слово «Tiguan» теперь на багажной двери – не слева, как раньше, а по центру, под фирменным VW, шрифтом, набранным вразбивку. В общем, модник, а на улицах Владикавказа и на дорогах Северной Осетии – просто гость из будущего.

Внутри у Tiguan из нового – руль со срезанным низом, подрулевыми переключателями и сенсорными кнопками на спицах, к которым еще надо привыкнуть: все время касаешься их пальцами, перебирая руль в повороте. Разное новое цифровое: приборная панель, блок управления климатом, медиасистема с новой прошивкой. USB-порты теперь только продвинутого стандарта Type-C, атмосферная подсветка салона тридцати цветов на выбор. Стало свежо – это уже о маршруте, наш проводник Tiguan ведет в горы, уши закладывает.

О возвышенном

220-сильный топовый двигатель, хоть и не так уникален, как редкие ковшовые турбины Гизельдонской ГЭС – она у нас в списке важных мест по маршруту, – но раз за разом легко возносит нас к небу и опускает обратно. Подъем – перевал – спуск. На высоте двух с лишним километров тепло сменяется морозом, асфальт – каменистым проселком, земляной тропой со снегом и льдом, размытой весенними ручьями. «Горные лугово-степные, черноземовидные, бурые лесные и темно-серые лесные, горно-луговые субальпийские, маломощные и сильно каменистые почвы. Всего на территории республики выделено 24 основных типа и 49 подтипов почв», – меланхолически сообщает интернет-справочник. Полный привод Tiguan со всеми ними успешно справляется, местами подтормаживает колеса, имитируя межколесные блокировки. Несколько режимов – «шоссе», «снег», «бездорожье» – эх, вот только бы резину позубастее, чем дорожные Pirelli заводской комплектации. И еще откровенно короткоходная подвеска не всегда побеждает крупные камни: дорожные гены дают о себе знать, все-таки наш кроссовер – одноплатформенник хетчбэка Golf. Так что, убаюкав на асфальте, на каменистой тропе Tiguan возвращает тебя с неба на землю – неожиданной тряской в салоне.

Война башен

И снова между небом и землей: масук, ганах. Первые – для защиты от врагов, вторые – жилые. Эти башни строили аланы, предки нынешних осетин. Запас воды и продуктов позволял продержаться в осаде несколько месяцев. Башни ставили так, чтобы была видна соседняя, на вершине каждой – сигнальная площадка с костром. Как работала система, лучше всего показал Питер Джексон во «Властелине колец»: цепочка костров, зажженных на вершинах семи Сигнальных Холмов, через многие и многие мили, через горные хребты и ущелья, молниеносно передает всадникам далекого Рохана просьбу о помощи Минас Тирита, осажденного армией Мордора. Так и тут: если на одном конце ущелья появлялся враг, обитатели башен на другом его конце узнавали об опасности моментально и были готовы. Примерно так же, как муфта полного привода Tiguan, который забрался слишком высоко в горы и в снег и собирается застрять, реагирует на опасность, перебрасывая крутящий момент с передней оси на заднюю и обратно.

Между небом и землей люди здесь оставались даже после смерти, не покидали башен – просто меняли одни на другие, уходя в здешний «Город мертвых» из башенок-склепов, возникший у селения Даргавс семьсот лет назад.

Вот такие пироги

Окунуться в целебный горячий бассейн природной термальной скважины Ганах-термо. Перепробовать уалибах, картофджын, цахарджын, фыдджын, кабускаджын – это не заклинания от злых духов, скорее, наоборот, дары добрых духов домашнего очага – знаменитые осетинские пироги, начиненные мясом, картофелем, свеклой, капустой, сыром. А еще чанах, лывжа, садж, наконец, шашлык… Куда ты нас привез, обновленный Tiguan? Спасибо тебе, мы на седьмом небе.

Электрический трамвай в Северной Осетии появился на три года раньше, чем в тогдашней столице Российской империи Санкт-Петербурге, – 16 августа 1904 года. Строительство вело «Анонимное общество Владикавказских электрических трамваев и освещения» со штаб-квартирой в Брюсселе. Сегодня в городе действует восемь трамвайных маршрутов, общая протяженность линий составляет 27,8 км.

Буква «Æ» – отличительный знак осетинской письменности, не встречается больше ни в одном кириллическом алфавите мира. Произносится как редуцированная «а». Кириллическая письменность в Осетии была окончательно принята в 1954 году, до этого на протяжении ста с лишним лет в разное время помимо кириллицы использовались ее комбинация с грузинским письмом и даже латинский алфавит.

Три пирога – часть традиционного осетинского обряда, который совершается по большим религиозным или семейным праздникам. Три пирога, которые подаются на стол и сопровождаются молитвами в определенной последовательности: в честь Всевышнего, мира людей и мира мертвых. На поминках средний пирог, за ушедшего в мир мертвых, убирают и подают на стол два.