Премьер-министр Башкирии получил полномочия по регулированию работы в сфере СМИ и координации госзакупок

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в распоряжение о распределении обязанностей в правительстве региона. Документ опубликован на портале правовой информации. По нему, премьер-министру республики Андрею Назарову переходят полномочия по регулированию в сфере массовых коммуникаций, издательско-полиграфической деятельности и распространения печатной продукции — ранее эти вопросы были в ведении вице-премьера Азата Бадранова.

Кроме того, премьер-министр теперь будет курировать сферу закупок: по распоряжению Радия Хабирова господину Назарову переданы обязанности по регулированию и нормированию контрактной системы, а также содействию развития конкурентной политики. Эти полномочия ему перешли от руководителя аппарата правительства Илшата Тажитдинова.

Анна Соколова