Суд заключил под стражу обвиняемую в убийстве сына курянку

Железногорский райсуд Курской области заключил под стражу 31-летнюю женщину, которую местное управление СКР обвиняет в убийстве сына. Как сообщили в суде, мера пресечения избрана для нее на два месяца.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). По версии следствия, вечером 15 марта жительница хутора Заречье Железногорского района, поссорившись с сыном, вывела его во двор домовладения, облила горюче-смазочным материалом и подожгла. Мальчика с ожогами третьей степени доставили сначала в местную больницу, а потом в областную. 17 марта он скончался при транспортировке в медицинское учреждение специализированного типа.

В процессе избрания меры пресечения женщина, просившая заключить ее под домашний арест, не признала вину в части мотива своего поступка. В суде она заявила, что не хотела убивать ребенка, а только припугнуть.

Управление СКР по Курской области расследует также дело о халатности местных чиновников, не изъявших ребенка из социально опасных условий. По версии следствия, должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки Железногорского района должным образом не исполняли обязанности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как оказалось, с ноября 2016 года женщина систематически била и оскорбляла своего сына, а также неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП). Несмотря на это, отдел опеки и попечительства не поставил женщину на учет, а органы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не провели с ней профилактические беседы и не рассмотрели вопросы об изъятии детей из семьи и ограничении родительских прав.

Сергей Толмачев