Башкирская общественница Рамиля Саитова переведена в психиатрическую больницу

Башкирская националистка и общественница Рамиля Саитова по постановлению следователя была переведена из СИЗО в Республиканскую психиатрическую больницу для проведения судебно-психиатрической экспертизы, сообщил "Ъ-Уфа" ее адвокат Гарифулла Япаров. По его словам, госпожа Саитова находится в клинике уже неделю. Результаты экспертизы будут учитываться при рассмотрении ее дела в суде.

4 марта Кировский районный суд Уфы продлил содержание Рамили Саитовой под стражей на два месяца, до 6 мая. Общественница была арестована в ноябре прошлого года. Ей инкриминируются публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Рамиля Саитова опубликовала два видео, на которых сообщала о планируемом народном сходе в селе Узян для обсуждения вопроса о сносе всех православных поклонных крестов в Башкирии и постановке ультиматума армянам покинуть Башкирию.

Влада Шипилова