СК «Девелопмент-Юг» обсудит с экспертами вопросы синхронизации бизнеса и власти на Камском форуме

Строительная компания «Девелопмент-Юг» обсудит с экспертами вопросы синхронизации бизнеса и власти на Камском форуме

В 2021 году XV Камский форум пройдет при поддержке строительной компании «Девелопмент-Юг». Застройщик стал генеральным спонсором мероприятия для профессионалов рынка недвижимости. Компания не только выделила средства на организацию, но и активно участвует в подготовке деловой программы. На пленарном заседании запланировано совместное выступление генерального директора «Девелопмент-Юг» в Перми Алексея Скрипкина и и. о. заместителя главы администрации Перми Елены Гонцовой с докладом о синхронизации бизнеса и власти в вопросах развития города.

Алексей Скрипкин, генеральный директор корпорации «Девелопмент-Юг» в Перми:

– Камский форум – это крупнейшее мероприятие в регионе, у которого на сегодняшний день нет конкурентов. Двухдневная насыщенная и сбалансированная деловая программа. Мероприятие объединит для открытого диалога представителей власти, девелоперов и экспертов рынка. Перед строительной отраслью стоят новые амбициозные задачи: увеличивать объемы ввода жилья, внедрять комплексный подход к развитию территорий, развивать город и совершенствовать архитектурные решения. Будем говорить о синхронизации усилий бизнеса и власти, о новых трендах рынка недвижимости и строительства, делиться успешными кейсами. Большой плюс заключается в том, что в рамках форума работает выставка: компании представляют вниманию посетителей свои стенды. Удобно в одном месте изучить, чем живут наши партнеры, какие объекты выводятся на рынок, что нового у коллег.

Корпорация «Девелопмент-Юг» – краснодарская строительная компания, которая работает в Перми с 2014 года. Сейчас застройщик строит в городе два крупных жилых комплекса – спортивный микрорайон Ива и Теплые кварталы «Погода». Вместе с жильем компания строит социальные объекты. Сданы детский сад на 300 мест и помещение для детской поликлиники в микрорайоне Ива. Строится еще один садик на 350 мест в Теплых кварталах «Погода», там же запланирована школа с бассейном и стадионом.