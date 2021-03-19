В Волгоградской области осудили экс-чиновника за получение крупной взятки

Фроловский городской суд Волгоградской области признал виновным бывшего заместителя главы администрации Фроловского муниципального района Петра Громаду в получении крупной взятки (п. п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года осужденный совместно с двумя другими должностными лицами администрации получил от предпринимателя взятку на общую сумму порядка 400 тыс. руб. Деньги якобы предназначались за предоставление возможности исполнения работ по муниципальным контрактам в ходе строительства ФАПов, а также за беспрепятственное подписание актов приема выполненных работ и ускорение процесса их оплаты.

Суд приговорил бывшего чиновника к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 391 тыс. руб. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и службе в органах местного самоуправления сроком на два года.

Мария Шахрай