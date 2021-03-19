Владимир Путин проведет выходные в Сибири

Президент РФ Владимир Путин 20 и 21 марта планирует отдохнуть в Сибири. Министр обороны России Сергей Шойгу в ближайшие выходные может составить компанию главе государства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам господина Пескова, Владимир Путин «остается верен своим предпочтениям».

В октябре 2019 года президент накануне своего дня рождения приехал в сибирскую тайгу, где прогулялся, собрал грибы, прокатился за рулем внедорожника. Вместе с ним посетил Сибирь Сергей Шойгу.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол тогда написал в Facebook, что Владимир Путин «впечатлен красотой» природы региона. «Согласитесь, нет такого края, области или республики, куда он ездит так часто. Здесь он получает заряд энергии, нужный для решения важных государственных задач»,— отметил господин Кара-оол.

Екатерина Лукашевич