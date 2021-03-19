Комитет областной думы проголосовал за возврат прямых выборов мэра Ярославля

Сегодня, 19 марта, на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы было принято решение поддержать возвращение прямых выборов мэра города Ярославля, сообщает сетевое издание «Ярновости» со ссылкой на депутата облдумы Сергея Хабибулина.

По словам депутата, комитет рассматривал внесенный им и депутатом Ольгой Секачевой законопроект, который предполагает возвращение прямых выборов главы города. Сейчас мэр избирается депутатами муниципалитета Ярославля.

Четыре члена профильного комитета проголосовали за внесенный законопроект, двое проголосовали против и двое воздержались.

«Хотя получилась ситуация четыре голоса против четырех, так как председатель комитета Эльхан Мардалиев проголосовал за проект, решение принято»,— цитируют «Ярновости» господина Хабибулина.

Окончательное решение по законопроекту будет принято на пленарном заседании Ярославской областной думы. Оно назначено на 30 марта.

Антон Антонов